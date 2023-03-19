الهلال يصطدم بالنصر في دوري الطائرة

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ويستضيف الاتحاد نظيره الوحدة، على صالة نادي الاتحاد بجدة 6 مساء، فيما يلعب ضمك مع الترجي على صالة نادي ضمك 3:30 عصرا، كما يحل اليرموك ضيفا على أبها على صالة نادي أبها 3:30 عصرا.
وتختتم مباريات الجولة بإقامة مباراتين غدا الثلاثاء، حيث يلتقي الهلال والنصر على صالة نادي الهلال بالرياض 5:30 مساء. في مواجهة مرتقبه بين قطبي العاصمة يتوقع أن تحظى بمتابعة جماهيرية على صالة الزعيم.
وأخيرا يواجه الفيصلي نظيره الخليج على صالة نادي سدير 2 ظهرا.
يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المسابقة 48 نقطة، ثم الهلال 42 نقطة، فالابتسام 39 نقطة والفيصلي 30 نقطة، والنصر 26 نقطة، مع تبقي خمس جولات على ختام الدوري.
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