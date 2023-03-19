ختام بطولة طرفة لجمال الخيل العربية الأصيلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس بطولة طرفة لجمال الخيل العربية الأصيلة بمركز العيد للفروسية بالجنادرية، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، بمشاركة 311 رأسا تعود لـ193 مالكا، إذ بدأت منافسات هذه البطولة الخميس الماضي.

وحصلت على الذهب في بطولة الأفراس درة السيد لمربط السيد، ونالت الفضة نايفة العويضة لمربط العويضة، وحققت البرونز أماندا بيجاسوس لمربط الدرعية، كما توج في بطولة الفحول الحصان وريتكس كاليستي لمربط المخلديات، ونال الفضة نبيل السكب لإسطبلات السكب، والبرونز لمربط الريح من خلال الحصان أمير الريح.

وحصلت على ذهب المهرات عمر السنة المهرة عشق آل جاسر ، وحققت الفضة بيانكا لعمر الهويدي، والبرونز المهرة سحابة فاز.

وفي بطولة الأمهار عمر السنة حقق الذهب المهر أم جي خالد ، وحظي بالفضة المهر ساري الوشم، والبرونز للمهر رواية دسم، فيما حقق مربط السيد الذهب والبرونز في بطولة المهرات عمر 2-3 سنوات من خلال دمشق وليالي السيد، ونالت الفضة المهرة ورد المعود لمربط الدرعية.