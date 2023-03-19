شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 19/ 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأحد، الموافق 19/ 3/ 2023 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، أسامة نبيه يعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه بالزمالك بعد وداع بطولة أفريقيا، واختبار طبي جديد للمثلوثى بعد إصابته بجزع فى الركبة.

أسامة نبيه يعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه بالزمالك بعد وداع بطولة أفريقيا

اعتذر أسامة نبيه عن عدم الاستمرار فى منصب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، وذلك بعد الخسارة من شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة وتوديع البطولة.

الزمالك يجرى اختبارا طبيا جديدا للمثلوثى بعد إصابته بجزع فى الركبة

يخضع التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاختبار طبى جديد من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، التي ستقام الثلاثاء، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 3 أيام عقب الخسارة من شباب بلوزداد، لاسيما أن المثلوثى تعرض لإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة أدت لاستبعاده من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى.

الزمالك يستغل فترة توقف الدوري لتصحيح الأوضاع بعد الوداع الأفريقى

يستغل مسئولو نادى الزمالك فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر منتخب مصر، استعدادًا لمباراتي مالاوي المقرر لهما 24 ,28 مارس الجاري فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، من أجل تصحيح الأوضاع وترتيب الأوراق داخل القلعة البيضاء، خاصة بعدما ودع الفريق الكروى الأول بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية المحترفة

يحصل فريق الكرة بنادى الزمالك على راحة من التدريبات اليوم، الأحد، بعدما أغلق الفريق صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات وخسرها بهدفين دون رد ليودع البطولة رسمياً، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بكأس رابطة الاندية المحترفة أمام البنك الأهلى.

انضمام لاعبى الأهلى والزمالك لمعسكر المنتخب الأولمبي.. واستبعاد عبد النبى

انضم لاعبو الأهلى والزمالك إلى معسكر المنتخب الأوليمبي، استعدادا لمباراتي زامبيا فى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

الاختبار الطبى يؤكد جاهزية أبو جبل لمواجهة الزمالك فى كأس الرابطة