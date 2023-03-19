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تأهل الزمالك ودجلة وسبورتنج والأهلى إلى نصف نهائى دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 3/0 فى ثانى أيام دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة سيدات، للموسم الرياضي 2022/2023، ليتأهل إلى نصف النهائى. 

 

كما شهدت الجولة الثانية تأهل الأهلى بعد الفوز على الزهور بنتيجة 3/1، وسبورتنج بتحقيق الفوز على الصيد 3/1، ووادى دجلة بالفوز على الشمس بنتيجة 3/1 و الزمالك على سموحة 3/0 . 

 

وبذلك يشهد دور نصف النهائى منافسة بين الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع وادى دجلة.

 

يذكر أن قد تأهل 8 فرق إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهم: ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

 

 أقيمت المباريات على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر الدولة للألعاب "زويل".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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