شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل الزمالك ودجلة وسبورتنج والأهلى إلى نصف نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 3/0 فى ثانى أيام دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة سيدات، للموسم الرياضي 2022/2023، ليتأهل إلى نصف النهائى.

كما شهدت الجولة الثانية تأهل الأهلى بعد الفوز على الزهور بنتيجة 3/1، وسبورتنج بتحقيق الفوز على الصيد 3/1، ووادى دجلة بالفوز على الشمس بنتيجة 3/1 و الزمالك على سموحة 3/0 .

وبذلك يشهد دور نصف النهائى منافسة بين الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع وادى دجلة.

يذكر أن قد تأهل 8 فرق إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهم: ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

أقيمت المباريات على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر الدولة للألعاب الرياضية "زويل".