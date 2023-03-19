شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الأهلى مع كولر قبل السفر لقضاء إجازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسئولو النادي الأهلي جلسة أمس السبت مع السويسري مارسيل كولر، بعد العودة مع بعثة الفريق الأحمر من الكاميرون عقب انتهاء مباراة القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا، وقبل السفر إلى سويسرا للحصول على إجازة قبل العودة نهاية الأسبوع الحالي لقيادة التدريبات الجماعية.

وشهدت الجلسة التطرق لملفات كثيرة تخص فريق الكرة، منها التحضير لمباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، باعتبارها عنق زجاجة وحاسمة في استمرار مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية أو توديعها وكذلك كواليس الهزيمة الثقيلة التي مُني بها الأهلي من صن داونز في مباراته بالجولة الرابعة، بخلاف معرفة موقفه من خوض مباراة المصري في كأس الرابطة يوم 27 مارس الجاري.

وتناول مسئولو الأهلي في جلستهم مع كولر كل الملفات الخاصة بفريق الكرة وموقف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم من تجديد عقودهم أو منح البعض منهم الضوء الأخضر للرحيل عن القلعة الحمراء.

وأرسل النادي الأهلى خطابًا اليوم إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الأهلي والهلال فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، والمحدد لها أحد يومي 31 مارس الجارى أو أول أبريل 2023، خاصة أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.

ويحتاج فريق الأهلي للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لإحراز الفوز والحصول على بطاقة الصعود، وأكد النادي الأهلى فى خطابه تقديره للجهد الكبير الذى يبذله رجال الأمن، والتبعات والمسئوليات التى يتحملونها فى مثل هذه المواقف الوطنية ومساندتهم المؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية.