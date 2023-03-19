شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يقرر تمديد عقد محمود طلعت لمدة 3 مواسم إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي الداخلية تمديد عقد محمود طلعت، لاعب الفريق، لمدة 3 مواسم إضافية أخرى، بناء على طلب علاء عبد العال، المدير الفني للفريق، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مبارايات الفريق في بطولة الدوري .

وتلقي محمود طلعت العديد من العروض بعدد من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية من أجل ضمه في الموسم المقبل .

ويستعد فريق الداخلية لمباراة دور الـ32 في كأس مصر التي لم يحدد موعدها حتى الآن، حيث لا يوجد أى مباريات رسمية للفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب التوقف الدولي، فضلا عن خروج الفريق من منافسات كأس رابطة الأندية.

ويترقب الجهاز الفنى لنادى الداخلية، بقيادة علاء عبد العال، إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر للتعرف على منافس الفريق فى هذا الدور من أجل بدء الاستعداد لهذه المباراة.

من ناحية أخرى، نجح مسئولو نادي الداخلية فى تمديد عقد سمير فكرى، لاعب الفريق، لمدة 3 مواسم إضافية، بناء على طلب علاء عبد العال، المدير الفني للفريق، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مباريات الفريق في بطولة الدوري، وتلقى سمير فكري العديد من العروض بعدد من أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية من أجل ضمه الموسم المقبل.