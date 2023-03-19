شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين بيراميدز والجيش الملكى فى الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى بيراميدز الشوط الأول متعادلاً بنتيجة سلبية مع نظيره الجيش الملكى المغربي في المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود دونجا - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمد حمدي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمد صادق - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد توفيق - هشام محمد - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم عادل.

ويتصدر بيراميدز المجموعة الثالثة بالتساوى مع فيوتشر الذى وصل إلى النقطة 8 بينما يملك الجيش الملكى 7 نقاط، ويتذيل إسكو دي كارا المجموعة بنقطة واحدة.

ويفقد فريق بيراميدز الثنائي بلاتي توريه لاعب الوسط البوركيني، والمهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي في رحلة المغرب لمواجهة الجيش الملكي، بسبب حصول توريه على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة أسكو كارا التوجولي الماضية ليغيب بسبب الإيقاف عن مواجهة الجيش الملكي بالمغرب، في المقابل، يغيب فخري لاكاي عن الرحلة بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على أثره عن الملاعب قرابة 6 أسابيع كاملة للعلاج والتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي.