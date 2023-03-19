شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يغيب عن تدريب الترسانة اليوم بسبب وعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب خالد عيد، المدير الفنى لفريق الترسانة، عن تدريب الفريق اليوم، استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى.

وتعرض خالد عيد لدوخة وهبوط أثناء مران الفريق أمس السبت، مما أدى إلى عدم استكمال المران، ليغيب اليوم عن التدريب بسبب هذه الوعكة الصحية.

ونجح فريق الترسانة فى العودة بالنقاط الثلاثة أمام كهرباء الإسماعيلية، بعد الفوز بهدف نظيف، فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دورى الفسم الثانى.

يحتل فريق الترسانة المركز السادس فى ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 35 نقطة، بعد مرور 22 جولة من المسابقة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 لقاءات، سجل لاعبو الترسانة 20 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا.