شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 19 / 3 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها طلب النادى الأهلى حضورا جماهيريا كاملا فى مباراته أمام الهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا.
الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الهلال
أرسل النادي الأهلى خطابًا اليوم إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الأهلي والهلال فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، والمحدد لها أحد يومي31 مارس الجارى أو أول أبريل 2023، لاسيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.
قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2022 -2023، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 14 إلى 19 مارس الجارى بدون اللاعبين الدوليين، لأجل غير مسمى.
يخضع التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاختبار طبى جديد من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، التي ستقام الثلاثاء، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 3 أيام عقب الخسارة من شباب بلوزداد، لاسيما أن المثلوثى تعرض لإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة أدت لاستبعاده من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى.
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعثة نادي بيراميدز فى العاصمة المغربية الرباط، بإجراء تعديل جديد فى موعد مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي، فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.