أرسنال يعزز صدارته بفوز عريض على كريستال بالاس

المنامة - ياسر ابراهيم -

واصل أرسنال تألقه المحلي وحقق فوزاً عريضاً على ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف الأحد ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



سيطر المدفعجية على أحداث اللقاء منذ بداية ونجحوا في انهاء الشوط الأول لصالحهم بهدفين نظيفين عن طريق غابرييل مارتينيلي (28) وبوكايو ساكا (43).



وفي الشوط الثاني أضاف غرانيت تشاكا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 55 قبل أن يقلص جيفري شلوب الفارق بإحرازه هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 63.



وعاد ساكا وأبقى على فارق الثلاثة أهداف بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لأرسنال في الدقيقة 74.



وعزز أرسنال صدارته ووسع الفارق مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى 8 نقاط بعد أن رفع رصيده إلى 69 نقطة فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.



(بي إن سبورت)