شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير فرنسية: الأزمة تشتعل بين ميسي وجماهير باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سلطت الصحف الفرنسية الضوء حول وجود علاقة متوطرة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجماهير فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الخسارة من رين في الدوري الفرنسي.

وخسر باريس سان جيرمان اليوم أمام نظيره رين بهدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

ميسي يتجاهل جماهير باريس سان جيرمان

وأكدت شبكة GFFN الفرنسية أن ميسي قد تجاهل الذهاب إلى الجماهير الحاضرة في مدرجات حديقة الأمراء، لتحيتهم، ومواساتهم عقب الخسارة أمام رين.

وأضافت الشبكة بأن ميسي قام بالتوجه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة عقب اللقاء، رفقة زميله لاعب الوسط الإيطالي، ماركو فيراتي.

وأكملت بأن مبابي الذي حمل شارة قيادة سان جيرمان، وعدد كبير من زملائه لتحية الجماهير في المدرجات قبل مغادرة الملعب.

جماهير باريس تطلق صافرات استهجان ضد ميسي

وكانت قد قامت بعض الجماهير الباريسية بإطلاق صافرات الاستهجان عندما نطق المذيع الداخلي للملعب، اسم ميسي، في التشكيل الأساسي.

وتأتي الانتقادات العنيفة من جماهير باريس سان جيرمان تجاه ميسي عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بالخسارة ذهابا وإيابا أمام بايرن ميونخ.