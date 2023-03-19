شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يؤكد جاهزية أبو جبل لمواجهة الزمالك فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد أبو جبل ، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، لاختبار طبي بعد إصابته في العضلة الضامة، وأكد الاختبار جاهزية أبو جبل لمواجهة الزمالك فى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويستعد فريق البنك الأهلي، تحت قيادة بابا فاسيليو المدير الفني للفريق، بشكل جيد لمواجهة الزمالك، ويأمل الجهاز الفني بالفوز على الفريق الأبيض والتتويج بهذه البطولة لتسجل أول بطولة فى تاريخ النادى.

من ناحية أخرى، يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد 26 مارس الجارى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.

وفى حال تأهل الزمالك أو البنك الأهلى إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.