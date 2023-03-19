شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم إسكو دى كارا بثلاثية نظيفة ويُشعل مجموعته فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيوتشر على إسكو دي كارا التوجولي بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد باستاد "الأهلى والسلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

افتتح التسجيل لـ فيوتشر على الفيل فى الدقيقة 41 وأضاف مهند لاشين الهدف الثانى في الدقيقة 72، واختتم أحمد عاطف أهداف فيوتشر فى الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يصل فيوتشر إلى النقطة 8 فى المركز الأول مؤقتاً، بالتساوى مع بيراميدز الذى يخوض فى التاسعة مساءً مباراة قوية أمام الجيش الملكى، الذى يملك 7 نقاط، بينما يتذيل إسكو دي كارا المجموعة الثالثة بنقطة واحدة.

وشهدت مباراة فيوتشر وإسكو دي كارا التوجولي اليوم، تواجد على ماهر فى قيادة الفريق لأول مرة من على مقاعد البدلاء، بعدما قاد فيوتشر طوال مباريات البطولة من المدرجات بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

ومنذ بداية النسخة الجارية، والتى تمثل أول مشاركة قارية لفريق فيوتشر منذ صعوده إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، خاض فيوتشر 11 مباراة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث فاز فيوتشر فى 5 مباريات وتعادل في مثلها وخسر واحدة أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 6 أهداف فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.