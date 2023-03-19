الامارات | أبطال الإمارات يحصدون ذهب المحترفين في اليوم الختامي لبطولة أبوظبي الدولية للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت مساء اليوم منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.

وعاشت الجماهير التي توافدت لمؤازرة اللاعبين أجواءً تنافسية ممتعة مع مجموعة من النزالات الحماسية، شارك فيها عدد من أبرز اللاعبين المحترفين على الساحتين المحلية والدولية.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلاً، ونادي بني ياس في مركز الوصيف، ونادي العين في المركز الثالث.

وقال منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP ) تتمتع بأرفع المعايير العالمية على المستويات التنظيمية والفنية، وهي كغيرها من البطولات التي يشرف عليها الاتحاد تعزز المكانة التي وصلت إليها أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو.

وأكد الظاهري أن مثل هذه البطولات تهيئ مناخا مناسبا لإعداد لاعبي الإمارات ونظرائهم للمنافسات الدولية والقارية، خصوصا أنها توفر فرص الاحتكاك القوي مع لاعبين أقوياء، والتحضير بشكل جيد لقادم الاستحقاقات. وأشاد بالأداء القوي لأبناء الوطن، لافتا إلى أن مستوياتهم الفنية تتطور بشكل مستمر.

وشهد اليوم الختامي للبطولة تألقاً لافتاً لأبناء وبنات الإمارات، حيث نجحوا في حصد عدد كبير من الميداليات الذهبية في فئة المحترفين. وتمكن عبد الرحمن محمد لاعب الجزيرة (حزام بنفسجي) من تحقيق ذهبية وزن 56 كجم، وفراج العولقي لاعب بني ياس (حزام بنفسجي) ذهبية وزن 77 كجم، وعبدالله الكبيسي لاعب نادي الوحدة (حزام بنفسجي) ذهبية وزن 94 كجم، وعمر السويدي لاعب بني ياس (حزام بني) ذهبية وزن 56 كجم، ومحمد السويدي لاعب بني ياس (حزام بني) ذهبية وزن 69 كجم، وخالد الشحي لاعب نادي العين (حزام أسود) ذهبية وزن 69 كجم، وهيا الجهوري لاعبة بني ياس (حزام بنفسجي) ذهبية وزن 70 كجم، وسارة الحمادي لاعبة بني ياس (حزام بنفسجي) ذهبية وزن 49 كج.