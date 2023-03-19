شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم المقاولون 6 / 5 بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حرس الحدود في التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الرابطة المصرية على حساب المقاولون العرب بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6 / 5، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية، بعدما لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى ربع نهائي البطولة والتي ابتسمت في النهاية للفريق العسكري.

وينتظر حرس الحدود الفائز من مباراة فيوتشر وطلائع الجيش المقبلة ضمن كأس الرابطة في دور الـ8 من منافسات البطولة.

سجل ركلات ترجيح المقاولون كلا من أحمد علاء وجون أوكلي وأمير عابد وأحمد عيد وعبد الرحمن جبنة، بينما سجل ركلات ترجيح حرس الحدود كلا من غريب ياسر وإبراهيم القاضي ومصطفى زيكو ووجيه عبد الحكيم وأحمد علي كامل وأحمد أيمن ، فيما أهدر من المقاولون جوزيف اوشايا ويوسف الجوهري ومن حرس الحدود مصطفى جمال.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: محمد شوقي غريب، أحمد علاء، أحمد عيد، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا

الوسط: محمد محسن ليلة، محمد مجلي، لويس إدواردو، عمر فتحي سافيولا

الهجوم: جون أوكلي

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أحمد أيمن، إسلام عبد اللاه، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال كينجسلي كوكو، مصطفى زيكو، حامد الجابري

الهجوم: مصطفى صبحي، فلانتين أودو.