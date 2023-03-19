شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباقى جمال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الباقى جمال المدير الفنى لفريق غزل المحلة قائمة اللاعبين التى سوف تواجه الإسماعيلى غدا ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتضم القائمة المحلاوية 22 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى .. عمرو شعبان ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. مصطفى العش ، إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، محمد نبيه ، طارق سامى ، السيد الشبراوي ، محمد جابر ، أحمد رضا ، محمد ربيع ريشا.

خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، محمد بازوكا، أحمد الشيخ ، مصطفى ديشا ، شارليز، إبراهيم عايش

والهجوم .. جبريل أوريك ، حازم مرسى ، عاطف الحكيم ، كريم مصطفى.