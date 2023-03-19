شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على إسكو دي كارا بهدف "الفيل" فى الشوط الأول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فيوتشر الشوط الأول متقدماً على إسكو دي كارا التوجولي بهدف نظيف سجله على الفيل فى الدقيقة 41 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد فيوتشر فى المجموعة الثالثة التى تضم كلا من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتشهد مباراة فيوتشر وإسكو دي كارا التوجولي، تواجد على ماهر فى قيادة الفريق لأول مرة من على مقاعد البدلاء، بعدما قاد فيوتشر طوال مباريات البطولة من المدرجات بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

ومنذ بداية النسخة الجارية، والتى تمثل أول مشاركة قارية لفريق فيوتشر منذ صعوده إلى الدوري الممتاز فى الموسم الماضي، خاض فيوتشر 10 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث فاز فيوتشر فى 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر واحدة أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 6 أهداف فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.