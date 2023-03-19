شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعلن مواعيد مواجهات "بلاى أوف" قبل نهائى دورى الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتنطلق لقاءات بلاى أوف قبل النهائى 25 مارس الجارى، بمواجهات بين الأهلى سموحة 9 مساء، وطلائع الجيش مع الزمالك 11مساء، وفى اليوم التالى فى نفس التوقيت على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويتأهل للدور النهائى لتحديد البطل الفرقتين الفائزتين فى لقاءين، وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة تقام 28 مارس الجارى.

وأخطر الاتحاد الأندية بمبلغ رسوم التحكيم فى النهائيات والذى يقدر بـ12 ألف جنيه بخلاف ضريبة الـ14٪؜.