شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين المقاولون وحرس الحدود فى الشوط الأول بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب مع حرس الحدود بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: محمد شوقي غريب، أحمد علاء، أحمد عيد، فاروقا نور الدين، جوزيف أوشايا

الوسط: محمد محسن ليلة، محمد مجلي، لويس إدواردو، عمر فتحي سافيولا

الهجوم: جون أوكليمن

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: أحمد أيمن، إسلام عبد اللاه، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال كينجسلي كوكو، مصطفى زيكو، حامد الجابري

الهجوم: مصطفى صبحي، فلانتين أودو.