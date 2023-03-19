شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزهور 1/3 ويتأهل إلى "بلاى أوف" نصف نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزهور بنتيجة 1/3 فى ثانى أيام دور الثمانية من البلاي أوف لدورى كرة الطائرة سيدات للموسم الرياضي 2022/2023، ليتأهل إلى نصف النهائى.

وتأهل 8 فرق إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الممتاز لسيدات الكرة الطائرة وهى ”الأهلي، الزمالك، سبورتنج، الصيد، وادي دجلة، سموحة، الزهور، الشمس”.

وتقام المباريات على الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر الدولة للألعاب الرياضية "زويل".

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الفائز من مباراة سبورتنج والصيد في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما يواجه الفائز من مباراة الشمس ووادي دجلة نظيره الفائز من لقاء الزمالك وسموحة.