شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة فاركو فى كأس الرابطة.. وعودة محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى قائمة فريقه استعداداً لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها غداً الاثنين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة، والتي شهدت عودة محمود علاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي خليل.

خط الدفاع: محمود علاء وخالد صبحي والسيد سالم ومصطفى ابراهيم وصبري رحيل.

خط الوسط : ناصر ناصر وإبراهيم حسن وميسي وخالد الغندور ومورو وأحمد بهاء ومحمود عبدالعزيز ومحمد محمود ومحمد فارس وفوزي الحناوي.

خط الهجوم: أوستن أموتو وأحمد عيد وأحمد حامدين.

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى أكثر من لاعب في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لانشغالهم بالانضمام لمعسكرات منتخب بلادهم، حيث تقام البطولة هذا العام، من دور الـ16 بنظام خروج المغلوب، بمشاركة 16 ناديًا من الدوري الممتاز، بعد توديع فريقا الداخلية وأسوان.

ويفتقد الاتحاد السكندري عبد الغني محمد بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الأولمبي والذي سيخوض فيه المنتخب مباراتي زامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة، كما تم استدعاء مابولولو لخوض معسكر منتخب بلاده من الفترة من 20 إلى 28 مارس.

كما تم طلب محمد الصالح لمعسكر منتخب فلسطين وخوضه مباراة ودية امام البحرين استعدادا لبطولات آسيا، ونفس الأمر بالنسبة للأوغندي كازيتو الذى تم استدعائه للانضمام للمنتخب لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بكوت ديفوار 2024،كما استدعى المنتخب الأردني المدافع عبد الله نصيب.