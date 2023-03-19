شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يتعادل مع بلدية المحلة سلبيا فى مجموعة بحرى.. وأبو قير يُسقط شبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مواجهة المنصورة مع بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الثالثة عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية فى دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق المنصورة بقيادة ياسر الكنانى رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الثامن، بينما رفع بلدية المحلة رصيده إلى 39 نقطة فى المركز الثالث.

وسقط فريق جمهورية شبين أمام فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف ويفرط فى فرصة انتزاع الصدارة، حيثث بقى رصيده كما هو عند 40 نقطة فى المركز الثانى، بينما رفع أبو قير للأسمدة رصيده إلى 38 نقطة فى المركز الرابع فى ترتيب مجموعة بحرى فى انتظار باقى المباريات.

وجاءت نتائج مباريات مجموعة بحرى والإسكندرية اليوم..

أبو قير 1 /0 جمهورية شبين

الحمام 2/ 1 المصرى بالسلوم

المنصورة 0/ 0 بلدية المحلة

بايونيرز 2/ 0 اتحاد نبروه

الأوليمبى 2/ 2 المجد السكندرى

وتختتم مباريات هذه الجولة فى هذه المجموعة يوم الثلاثاء بثلاث مواجهات نارية بين طنطا وبروكسى، وكفر الشيخ مع دكرنس، والهلال بالضبعة مع سبورتنج.