شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادي الأهلى خطابًا اليوم إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة فى مباراة الأهلي والهلال فى ختام دور المجموعات بدوري الأبطال، والمحدد لها أحد يومي31 مارس الجارى أو أول أبريل 2023، لاسيما أن هذه المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل لدور الثمانية.

ويحتاج فريق الأهلي للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لإحراز الفوز والحصول على بطاقة الصعود، وأكد النادي الأهلى فى خطابه تقديره للجهد الكبير الذى يبذله رجال الأمن، والتبعات والمسئوليات التى يتحملونها فى مثل هذه المواقف الوطنية ومساندتهم المؤسسات الرياضية التي تمثل البلاد في المحافل القارية.