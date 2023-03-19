استقالة أسامه نبيه من الجهاز الفني لـ الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم أسامة نبيه، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستقالة رسمية لأمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة.

وذكر موقع "بطولات" أن أسامة نبيه اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه كمدرب عام في صفوف الجهاز الفني للفريق.

وأشار الموقع إلى أن الاتجاه يسير نحو قبول استقالة أسامة نبيه، بعدما تقدم بها المدرب مرتين في الفترة الماضية.

وفي السياق ذاته، كتب أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد: "رسميا أسامة نبيه يعتذر عن الاستمرار مع الزمالك".

وكان مسئولو الزمالك قد أجلوا البت في الاستقالة، لحين حسم مصير الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة أمام شباب بلوزداد الجزائري، بثنائية نظيفة، يوم الجمعة الماضي.