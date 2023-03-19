شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مواجهة الأخضر الليبى ومارومو جالانتس الجنوب أفريقي.. وصدمة بسيونى ورفاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد صالح، مدرب عام فريق الأخضر الليبى، ضمن الجهاز المعاون لعبد الحميد بسيونى، تأجيل مباراة فريقه أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، والتى كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد.

وكتب أحمد صالح عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "ماتش الأخضر الليبى ومارومو الجنوب أفريقى الساعة 3، ولم يصل الحكام والمراقبون والفريق الضيف، والماتش تأجل وإحنا فى الملعب.. حاجة عجيبة قارة أفريقيا".

وكان من المنتظر أن يستضيف الأخضر منافسه مارومو جلانتس الجنوب إفريقي، اليوم الأحد على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي في إطار الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء قرار تأجيل المباراة، بسبب تعذر وصول بعثة الفريق الجنوب إفريقي إلى ليبيا، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة.

ويقع الأخضر الليبى في المركز الأخير بالمجموعة الأولى برصيد نقطتين، بينما يتصدر مارومو جلانتس المجموعة برصيد 9 نقاط.