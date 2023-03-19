شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام لاعبى الأهلى والزمالك لمعسكر المنتخب الأولمبي.. واستبعاد عبد النبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم لاعبو الأهلى والزمالك إلى معسكر المنتخب الأوليمبي، استعدادا لمباراتي زامبيا فى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

وانضم للمعسكر حسام عبد المجيد ومحمد طارق من الزمالك، ورأفت خليل ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا، والحارس حمزة علاء من الأهلى.

وعلى صعيد متصل، أصيب أحمد عبد النبي بكسر فى مشطية اليد بعدما أجرى له الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي أشعة على اليد اليسري وتقرر استبعاده من المعسكر الإصابة.

وحقق المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بدون 9 من لاعبيه الأساسيين، فوزا وديا على السودان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، أحرز الهدف مصطفى سعد " ميسي " في الدقيقة 41 من المباراة برأسية رائعة مستثمرا عرضية متقنة من أسامة فيصل.

حضر المباراة جمال علام رئيس اتحاد الكرة والكابتن حازم أمام عضو المجلس،وفيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على مشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين للاطمئنان على حالتهم وتجهيزهم فنيا وبدنيا بالشكل المطلوب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي زامبيا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

ويقوم محمود حرب المدير الإداري بإنهاء إجراءات السفر بطائرة خاصة إلى زامبيا لأداء لقاء العودة وذلك عقب الانتهاء من مباراة الذهاب بالقاهرة والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل .