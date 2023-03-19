7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 19/3/2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، تعديل موعد مباراة الجيش الملكى وبيراميدز بسبب البث وتغيير الساعة بالمغرب، وأسامة نبيه يعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه بالزمالك بعد وداع بطولة أفريقيا.
تعديل موعد مباراة الجيش الملكى وبيراميدز بسبب البث وتغيير الساعة بالمغرب
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعثة نادي بيراميدز فى العاصمة المغربية الرباط، بإجراء تعديل جديد فى موعد مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي، فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
أعتذر أسامة نبيه عن عدم الاستمرار فى منصب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وذلك بعد الخسارة من شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة وتوديع البطولة.
الأهلي يفتح ملف تجديد عقد حسين الشحات بعد مباركة كولر
بدأ مسئولو النادي الأهلي فتح ملف تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق، والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي، من أجل الاستمرار مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة، لاسيما بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.
الزمالك يستغل فترة توقف الدوري لتصحيح الأوضاع بعد الوداع الأفريقى
يستغل مسئولو نادى الزمالك فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر منتخب مصر، استعدادًا لمباراتي مالاوي المقرر لهما 24 ,28 مارس الجاري فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، من أجل تصحيح الأوضاع وترتيب الأوراق داخل القلعة البيضاء، خاصة بعدما ودع الفريق الكروى الأول بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.