7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 19/3/2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، تعديل موعد مباراة الجيش الملكى وبيراميدز بسبب البث وتغيير الساعة بالمغرب، وأسامة نبيه يعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه بالزمالك بعد وداع بطولة أفريقيا.

تعديل موعد مباراة الجيش الملكى وبيراميدز بسبب البث وتغيير الساعة بالمغرب