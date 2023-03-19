شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز والجيش الملكى فى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر
ج: يغيب عن بيراميدز أمام الجيش الملكى عدد من اللاعبين، على رأسهم الدولي البوركينابي بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على إنذار ثالث أمام أسكو كارا.
فيما يغيب المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتى تبعده عن الملاعب قرابة 6 أسابيع.
ورمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية، بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لأشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من الرحلة مع مواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.
وإسلام عيسى بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة، حيث غاب عن التدريب الأخير بسبب نزلة البرد وفضل الجهاز الفني استبعاده للعلاج في القاهرةس: وماذا يحتاج بيراميدز من مواجهة بطل المغرب الليلة؟ج: يسعى بيراميدز لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور الربع نهائي بالفوز على الجيش الملكى؛ بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة السادسة والأخيرة.
ج: يدخل بيراميدز مباراة الجيش الملكى أملا فى تحقيق الانتصار لحَسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور الربع نهائي؛ بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة السادسة والأخيرة.
أما فى حال تَعادله؛ فإنه سيحتاج لتحقيق الفوز فى اللقاء القادم على فيوتشر، وكذلك فى حال هزيمته.
وفى المقابل، يأمل الفريق المغربي فى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة؛ من أجل التربع على صدارة المجموعة؛ برصيد عشرة نقاط، وبالتالي؛ فإنه سوف يتمكن من التأهل رسميًا إلى الدور القادم.س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكى؟ج: انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين فى مصر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.