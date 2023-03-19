شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز والجيش الملكى فى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على الجيش الملكى المغربى باستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية.. س: ما هو موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى؟ج: يحل بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على الجيش الملكى المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية. س: ما هو ترتيب مجموعة بيراميدز؟ج: يتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتى بطل توجو فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. س: ما هى القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والجيش الملكى؟ج: تذاع مباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports. س: وما هى غيابات بيراميدز فى مباراة الجيش الملكى؟ ج: يغيب عن بيراميدز أمام الجيش الملكى عدد من اللاعبين، على رأسهم الدولي البوركينابي بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على إنذار ثالث أمام أسكو كارا.

فيما يغيب المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتى تبعده عن الملاعب قرابة 6 أسابيع.

ورمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية، بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لأشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من الرحلة مع مواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.

وإسلام عيسى بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة، حيث غاب عن التدريب الأخير بسبب نزلة البرد وفضل الجهاز الفني استبعاده للعلاج في القاهرة

س: ما هى سيناريوهات صعود بيراميدز؟ ج: يدخل بيراميدز مباراة الجيش الملكى أملا فى تحقيق الانتصار لحَسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور الربع نهائي؛ بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة السادسة والأخيرة.

س: وماذا يحتاج بيراميدز من مواجهة بطل المغرب الليلة؟ج: يسعى بيراميدز لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور الربع نهائي بالفوز على الجيش الملكى؛ بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة السادسة والأخيرة.

أما فى حال تَعادله؛ فإنه سيحتاج لتحقيق الفوز فى اللقاء القادم على فيوتشر، وكذلك فى حال هزيمته.

وفى المقابل، يأمل الفريق المغربي فى تحقيق الفوز فى هذه المواجهة؛ من أجل التربع على صدارة المجموعة؛ برصيد عشرة نقاط، وبالتالي؛ فإنه سوف يتمكن من التأهل رسميًا إلى الدور القادم.

س: كيف انتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الملكى؟ج: انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين فى مصر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.