الامارات | نمساوي وبرازيلي يتوجان بالنزالين الرئيسيين لبطولة "محاربي الإمارات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز محمد ماشييف من النمسا بالنزال الرئيس للنسخة الدولية رقم (39) من بطولة "محاربي الإمارات" للفنون القتالية المختلطة والتي أقيمت بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس مساء أمس، وذلك على حساب منافسه العنيد الكازاخستاني باغدوس اولجاباي في الجولة الثالثة، بقرار الحكام في وزن الريشة، بينما تفوق البرازيلي فينسيوس دي في النزال الرئيس الثاني على حساب الياباني هيكارو يوشينو بالضربة القاضية في وزن الديك.

وحضر منافسات البطولة البريطاني كريس براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ووسام ابي نادر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وفي بقية النزالات فاز الإيطالي ولتر كوليناردو على الفلبيني مارك ستريغل بعد معركة شرسة بإجماع الحكام في وزن الحر، وانتصر الروسي ارتور زينكوف على البرازيلي اليكس دا سليفا في وزن الحر بقرار الحكام، وتخطى الروسي مراد محمدوف عقبة الأوزباكستاني جافونبيك توخاتبوف في اقل من 23 ثانية بالاخضاع في وزن الحر.

وفي أسرع نزال في البطولة تفوق الكازاخستاني رستم جنينوف على الأوزباكستاني الكوم نازيموف بالضربة القاضية في 8 ثواني بوزن الحر، وفي نزال السيدات فازت ماريا او غينينا على منافستها على الفلبينية كولين بيرون بالضربة القاضية في وزن القشة.