شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يظهر اليوم لأول مرة على مقاعد بدلاء فيوتشر فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة فيوتشر وإسكو دي كارا التوجولي، التى تجمع الفريقين مساء اليوم بالكونفدرالية، تواجد على ماهر فى قيادة الفريق لأول مرة من على مقاعد البدلاء، بعدما قاد فيوتشر طوال مباريات البطولة من المدرجات بسبب عدم حصوله على الرخصة التدريبية A.

وفى السادسة مساء اليوم، يستضيف فريق فيوتشر نظيره إسكو دي كارا التوجولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث أبناء على ماهر عن الفوز فقط للحفاظ على فرص التأهل إلى ربع النهائي.

ويتواجد فيوتشر فى المجموعة الثالثة التى تضم كلا من: الجيش الملكي المغربي، بيراميدز، وإسكو دي كارا التوجولي، ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

منذ بداية النسخة الجارية، والتى تمثل أول مشاركة قارية لفريق فيوتشر منذ صعوده إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، خاض فيوتشر 10 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث فاز فيوتشر فى 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر واحدة أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 6 أهداف فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.