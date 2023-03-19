شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. أسامة نبيه يعلن رسمياً الاعتذار عن منصبه بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة نبيه اعتذاره رسمياً عن منصب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، وذلك بعد الخسارة من شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة وتوديع البطولة.

وكتب نبيه عبر صفحته على "فيس بوك"، "تقدم كابتن أسامه نبيه رسميا باعتذار رسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك بعدم الاستمرار داخل الجهاز الفنى عقب نهاية مبارة الزمالك وبولوزداد".



اسامة نبيه

من جانبه كشف سليمان وهدان، فى تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة نادى الزمالك سيجتمع اليوم في السادسة مساء اليوم الأحد بحث أسباب الخسارة والخروج من البطولة الأفريقية وتراجع مستوى بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة، وعدم تقديمهم الإضافة المطلوبة مع الفريق الأبيض.

من ناحية أخرى، اتخذ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أول قرار بعدما عادت بعثة الفريق بالأمس، السبت إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الزمالك تدريباته الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة وربع مساء الأحد 26 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وفى حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى سيلعب الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.