شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجرى اختبارا طبيا جديدا للمثلوثى بعد إصابته بجزع فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاختبار طبى جديد من أجل تحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، التي ستقام الثلاثاء، بعدما حصل الفريق على راحة لمدة 3 أيام عقب الخسارة من شباب بلوزداد، لاسيما أن المثلوثى تعرض لإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة أدت لاستبعاده من مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى.

ويخضع حمزة المثلوثي لاختبار طبى لتحديد موقفه وموعد عودته للتدريبات الجماعية، حيث إن إصابة اللاعب جزع من الدرجة الأولي في الرباط الداخلي للركبة، وستتحدد مدة غيابه بعد الاختبار الطبي الجديد الذي سيخضع له.

ويستعد الزمالك للقاء فريق البنك الأهلي المقرر له 26 مارس الجاري في إطار مباريات دور الـ16 بطولة كأس الرابطة.

وكان الزمالك خسر من شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على استاد 5 يوليو في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وودع على إثرها الفارس الأبيض البطولة الافريقية بشكل رسمي قبل خوض الجولة الأخيرة من المنافسات.

وتأهل فريقا الترجى وشباب بلوزداد رسميًا لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما أصبح ترتيب المجموعة كالتالى.. الترجي التونسى فى الصدارة برصيد 10 نقاط، وشباب بلوزداد فى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، والزمالك فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.