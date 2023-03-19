شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب عبد الرحمن فى معسكر بأستراليا استعدادا لبطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب ألعاب القوى للسفر إلى أستراليا للدخول فى معسكر خارجى مع مدربه فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة الجمهورية للكبار.

ومن المقرر أن يطير إيهاب عبد الرحمن إلى أستراليا فى الأسبوع الأول من شهر رمضان حتى شهر مايو، حيث تقام بطولة الجمهورية للكبار والمؤهلة لبطولة العالم التى تقام بالمجر فى مدينة بودابست.

وتعد بطولة الجمهورية والبطولة العربية مؤهلات لبطولة العالم التى يشارك فيها منتخب ألعاب القوى فى شهر مايو القادم.

وفى المقابل، يدخل مصطفى عمرو لاعب منتخب ألعاب القوى معسكراً فى أمريكا مع مدربه أيضا عقب شهر رمضان، على أن يستمر المعسكر لحين انطلاق بطولة الجمهورية ومن بعدها بطولة العالم.

وحققت منتخبات مصر 5 ميداليات في منافسات الفرق للبطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية التى اقيمت على مضمار استاد القاهرة، بواقع ميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية.