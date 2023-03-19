شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل مباريات دور الـ32 لكأس مصر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2022 -2023، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 14 إلى 19 مارس الجارى بدون اللاعبين الدوليين، لأجل غير مسمى.
جاء قرار المجلس بداعى الانتهاء من نهائي كأس مصر القديم موسم 2021 -2022 بين الأهلى وبيراميدز قبل خوض مباريات دور الـ32 للكأس الحالى.
وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.
وكشف مسئولو الرابطة أنه سيتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقررة من 19 إلى 30 مارس الجاري.
ويشارك فى دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما فى الدور التمهيدي.
وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.
وسيدخل وصيف الدوري المصري الحالي نسخة 2023 وعينه على الحفاظ بلقبه رغم المنافسة الشرسة التى سيجدها من القطبين والأندية الأخرى.