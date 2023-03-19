شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل مباريات دور الـ32 لكأس مصر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2022 -2023، والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 14 إلى 19 مارس الجارى بدون اللاعبين الدوليين، لأجل غير مسمى.

جاء قرار المجلس بداعى الانتهاء من نهائي كأس مصر القديم موسم 2021 -2022 بين الأهلى وبيراميدز قبل خوض مباريات دور الـ32 للكأس الحالى.