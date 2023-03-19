كلاسيكو إسبانيا وقمةيوفنتوس وإنتر.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 19-3-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في أكثر من بطولة على الصعيد الإفريقي والمسابقات الأوروبية.

وتقام اليوم مواجهة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، على ملعب كامب نو، في الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وفي لدوري الإيطالي، يواجه يوفنتوس فريقإنتر ميلان، على استاد سان سيرو، في الأسبوع 27 من مسابقة الدوري.

كما يلعب بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي، على ملعب مولاي عبد الله، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق اليوم منافسات كأس رابطة الأندية المصرية اليوم، بمواجهة المقاولون وحرس الحدود، ضمن منافسات دور الـ 16.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني

برشلونة وريال مدريد، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

ريال بيتيس وريال مايوركا، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

أوساسونا وفياريال، 5:15 بتوقيت مصر، 6:15 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

ريال سوسيداد وإلتشي، 5:15 بتوقيت مصر، 6:15 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 2.

خيتافي وإشبيلية، 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس وإنتر ميلان، 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium hd 1.

سامبدوريا وهيلاس فيرونا، 1:30 بتوقيت مصر، 2:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium hd 1.

فيورنتينا وليتشي، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium hd 2.

نابولي وتورينو، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium hd 1.

لاتسيو وروما، 7:00 بتوقيت مصر، 8:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على AD sports premium hd 1.

الدوري الإنجليزي

آرسنال وكريستال بالاس، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

كأس الاتحاد الإنجليزي

شيفيلد يونايتد وبلاكبيرن، 2:00 بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 2.

برايتون وغريمسبي تاون، 4:15 بتوقيت مصر، 5:15 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 3.

مانشستر يونايتد وفولهام، 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

الكونفدرالية الإفريقية

بيراميدز والجيش الملكي، 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر arryadia tnt hd.

فيوتشر وإسكو كارا، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 6.

سانت إيلوي واتحاد الجزائر، 2:00 بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

الأخضر ومارومو جالانتس، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 6.

ريال باماكو ومازيمبي، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports extra hd 1.

يانج أفريكانز والاتحاد المنستيري، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 4.

ريفرز يونايتد وديابل نوار، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 7.

موتيما بيمبي وأسيك ميموزا، 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 6.

الدوري الألماني

يونيون برلين وإينتراخت فرانكفورت، 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

بايرن ميونيخ وبايرن ليفركوزن، 6:30 بتوقيت مصر، 7:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

ماينز وفرايبورج، 8:30 بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.

الدوري الفرنسي

أجاكسيو وموناكو، 2:00 بتوقيت مصر، 3:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

مونبيليه وكليرمون فوت، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 7.

تروا وستاد بريست، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports extra hd 2.

ستراسبورج وأوكسير، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports extra hd 1.

نيس ولوريان، 4:00 بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 5.

باريس سان جيرمان ورين، 6:05 بتوقيت مصر، 7:05 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

ستاد ريمس ومارسيليا، 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

كأس الرابطة المصرية

المقاولون العرب وحرس الحدود، 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Ontime sports 1.