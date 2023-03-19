«لن يكون الأخير داخل الزمالك».. رضا عبدالعال يفجر مفاجأة: سيف فاروق جعفر قريب من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن مفاجأة مرتقبة داخل صفوف القلعة البيضاء، برحيل سيف فاروق جعفر عن الفريق، من أجل الانتقال إلى غريمه التقليدي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

وقال عبد العال، في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "الوطن"، إن سيف فاروق جعفر أصبح قريبًا من الانتقال للنادي الأهلي، حيث ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وأشار نجم منتخب مصر السابق إلى مجلس إدارة الزمالك لم يتحدث مع سيف جعفر بشأن تجديد عقده، لافتا إلى أن الأهلي قد يضمه في صفقة مدوية رغم عدم وجود عرض رسمي.

وأضاف أن سيف فاروق جعفر سوف ينتقل إلى النادي الأهلي، ولن يكون الأخير داخل صفوف نادي الزمالك الذي يقوم بذلك، حيث سوف يسير على طريقه يوسف أسامة نبيه.

من ناحية أخرى، أكد رضا عبد العال أن فوز الأهلي على فريق القطن الكاميروني برباعية في دور المجموعات، سيمنح الفريق الأحمر المزيد من الثقة لتحقيق النتائج الإيجابية.

وأضاف رضا عبدالعال أن بعضا من مشجعي النادي الأهلي يريدون مواجهة صن داونز مجدداً في الأدوار المتقدمة، معقبا بأن الفريق الأحمر سيودع منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا حال تجدد المواجهة مع صن داونز.