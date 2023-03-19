3 أسماء.. شوبير يتحدث عن بديل فيريرا في الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة في اختيارات مجلس إدارة نادي الزمالك للمدرب الجديد خلال الفترة المقبلة، وذلك مع اقتراب رحيل المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني الحالي للفريق الأبيض.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية نقلها موقع "القاهرة 24" اليوم الأحد، إن إدارة الزمالك "بيقولوا إنه بيتم تجهيز ملف كامل عما حدث في الفترة الماضية، للعرض على مجلس الإدارة، وكمان دراسة جميع الاحتمالات الخاصة بمصير الجهاز الفني".

وأضاف الإعلامي: "مسئولو الزمالك يبحثون عن طريقة لرحيل جيسفالدو فيريرا، دون غرامات كبيرة، خاصة وأن المدير الفني لديه مستحقات وشرط جزائي بمبلغ كبير، والإدارة بتحاول تحل معاه بشكل ودي، ويحصل على مبلغ صغير ويمشي."

وتابع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "كان هناك جهاز فني أجنبي كامل جاهز لقيادة الفريق قبل مواجهة الترجي، ولكن جاء فوز الفريق وتأجل رحيل فيريرا، وعاد الفريق وخسر مرة أخرى في المواجهة الماضية ليتم الاستقرار بشكل نهائي على رحيل المدرب البرتغالي."

وأكمل: "هناك العديد من الأسماء المرشحة حاليا لقيادة الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، منهم طبعا أسامة نبيه المدرب العام الحالي، والاسم الثاني المطروح هو خالد جلال، خاصة وأنه كان له تجربة سابقة جيدة، وردد البعض اسم أحمد حسام ميدو."

واختتم أحمد شوبير تصريحاته بالقول: "أرى أن الأقرب هو أسامة نبيه، خاصة وأنه يعرف جيدا لاعبي الفريق، والأسماء التي كانت تريد استمرار فيريرا أصبحت الآن تريد رحيله خلاص، في ظل كارثة النتائج التي لاحقت الفريق هذا العام."