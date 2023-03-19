شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الجيش الملكى وبيراميدز بسبب البث وتغيير الساعة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعثة نادي بيراميدز فى العاصمة المغربية الرباط، بإجراء تعديل جديد فى موعد مباراة الفريق أمام الجيش الملكي المغربي، فى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقررت السلطات المغربية تعديل الساعة فى المغرب بمناسبة قرب شهر رمضان، وتأخيرها لمدة ساعة بداية من اليوم، ليصبح الفارق بين مصر والمغرب ساعتين.

الكاف أكد أنه بسبب مواعيد البث الفضائي وتنسيقها، فإنه تم تأخير موعد انطلاق اللقاء لمدة ساعة بتوقيت المغرب، ليصبح السابعة مساءً، وهى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بدلاً من توقيتها السابق الذى تم تعديله بشكل مفاجئ.

وعلى ذلك، فإن لقاء الجيش الملكي و بيراميدز ينطلق فى التاسعة مساء اليوم بملعب مولاي عبد الله بالرباط، حيث تتحرك البعثة من فندق الإقامة في السابعة مساء، على أن تغادر الرباط مباشرة عقب اللقاء في طريق العودة إلى القاهرة.