شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن قائمة مباراة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق كرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل قائمة اللاعبين لمباراة المحلة، والمقرر إقامتها غدا الاثنين على ملعب غزل المحلة فى الرابعة عصرا فى إطار مباريات دور الـ 16 لكأس رابطة الأندية.

وتشمل قائمة اللاعبين كلا من:

محمد فوزى - محمد كوكو - أحمد عادل عبد المنعم - باهر المحمدى - محمد هاشم - محمد نصر - عصام صبحى - محمد دسوقى - محمد بيومى - عمر الوحش - عماد حمدى - صالح جمعة - محمد حسن - أحمد مدبولى - محمد الشامى - عبد الرحمن مجدى - كريم الديب - فراس شواط - محمد عبد السميع - ياو أونور - عمر الساعى - سيرجى أكا.

بينما أعلن الجهاز الفنى غياب محمد مخلوف للإيقاف وحصوله على ثلاثة إنذارات صفراء خلال بطولة كأس الرابطة عن الموسم الماضى بالإضافة إلى غياب محمود الشبراوى وكريم عرفات وحمدى النقاز وأحمد محسن للإصابة.