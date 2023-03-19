شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتصدر جدول ترتيب دورى سيدات السلة بعد الجولة الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة ترتيب جدول سيدات كرة السلة للمراكز من الأول للثامن، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة الحادية عشرة.

ووفقا للترتيب، يتصدر سبورتنج الجدول برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة عن الأهلى، صاحب المركز الثانى برصيد 20 نقطة.

وفى المركز الثالث يأتى الجزيرة برصيد 18 نقطة، ثم الاتحاد السكندري رابعا برصيد 16 نقطة، ويليه سموحة بـ14 نقطة.

ويحل الطيران فى المركز السادس برصيد 12 نقطة بالتساوي مع البنك الأهلى متذيل الدورى.

وفى المقابل، يتصدر الاتحاد السكندرى ترتيب دورى "الرجال" برصيد 27 نقطة وهو نفس رصيد الأحمر وبفارق الأهداف، ليأتى الأهلى فى الوصافة.

وجاء الزمالك ثالثا برصيد 23 نقطة، والجزيرة رابعا 21 نقطة، ثم سموحة فى المركز الخامس 19 نقطة.