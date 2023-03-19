شكرا لقرائتكم خبر عن لا يعرف الهزيمة.. ماذا قدم بيراميدز فى الكونفدرالية قبل مواجهة الجيش الملكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على الجيش الملكى المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، فى خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وهى المباراة التى يسعى خلالها بيراميدز لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور الربع نهائي؛ بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة السادسة والأخيرة.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتى بطل توجو فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وخاض فريق بيراميدز 8 مباريات، فاز فى 6 مباريات وتعادل في مباراتين فقط، وسجل لاعبو بيراميدز 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 4 أهداف فقط.

مشوار بيراميدز في الكونفدرالية دور الـ 32 الأول

بيراميدز وهلال الساحل السوداني

2/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

7/0 لبيراميدز في مباراة العودة

دور الـ 32 مكرر

بيراميدز وفريق نيجيليك النيجري

1/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

3/0 لبيراميدز في مباراة العودة.

دور المجموعات

الجولة الأولى: التعادل مع الجيش الملكي المغربي 2/2 بالقاهرة

الجولة الثانية: التعادل مع فيوتشر 1/1

الجولة الثالثة: الفوز على إسكو دي كارا: 1/0

الجولة الرابعة: الفوز على إسكو دي كارا 4/1