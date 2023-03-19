شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعباً فى قائمة الأهلى لمواجهة المصرى بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو الأهلى القرار النهائي لرابطة الأندية المحترفة على طلب المارد الأحمر تأجيل مباراة المصري البورسعيدى فى دور الستة عشر، والمقرر لها الاثنين 27 مارس الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتضم قائمة الأهلى حالياً 19 لاعباً هم:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس - رامي ربيعة - أيمن أشرف - عبد الرحمن رشدان.

الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد قندوسي - طاهر محمد - محمد فخري - ميدو نبيل - محمد الضاوي كريستو.

الهجوم: محمد شريف - برونو سافيو - شادي حسين.

وتلقى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي على معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ لصفوف منتخب مصر الأول وهم(محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والمقرر لها 24 و 28 مارس الجاري.

كما يغيب الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بسبب إنضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي.

بينما يغيب الرباعى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وياسر إبراهيم عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة.