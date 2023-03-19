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مدرب الاتحاد يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة فاركو رغم الغيابات

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القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الاتحاد السكندرى تحت القيادة الفنية للصربي زوران من غيابات مؤثرة، ضربت صفوف الفريق بسبب مشاركة أكثر من لاعب مع منتخبات بلادهم فى الوقت الحالي.

 

وانضم هداف الدورى مابولولو إلى منتخب أنجولا، وعبد الغنى محمد إلى المنتخب الأوليمبي، وعبد الله نصيب انضم إلى منتخب الأردن، ومحمد الصالح لمنتخب فلسطين، وهشام صلاح للمنتخب الوطنى الأول، وجافين جازيتو لمنتخب أوغندا، بالإضافه إلى غياب مورو ساليفو لعدم المشاركة فى التدريبات لوجوده فى إجازة، وإسلام عبد النعيم للإيقاف لطرده فى مباراة الإسماعيلى فى كأس الرابطة الموسم الماضى، وغياب عمار حمدى لعدم اكتمال الجاهزيه.

 

وعلى الرغم من ذلك أعلن زوران جاهزية الاتحاد السكندري لمباراة فاركو المقرر لها غدا باستاد الإسكندرية.

 

ويدخل الفريق السكندري معسكرا مغلقا بـ20 لاعباً عقب التدريب فى الثالثه عصرا على ملاعب النادى بسموحة.

 

واستقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى ، على إلغاء خوض الفريق أي مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، بسبب مباراة في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي أسفرت نتيجة القرعة فيها عن مواجهة فاركو.

 

وفضل الصربي زوران عدم إقامة أي مباراة ودية نظرًا لضيق الوقت، بعد أن وضعت الرابطة أيام 19 و20 من الشهر الجاري موعدًا لإقامة المباريات، استغلالاً لفترة إرجاء موعد الجولة 22 من مسابقة الدوري.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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