شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة فاركو رغم الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق الاتحاد السكندرى تحت القيادة الفنية للصربي زوران من غيابات مؤثرة، ضربت صفوف الفريق بسبب مشاركة أكثر من لاعب مع منتخبات بلادهم فى الوقت الحالي.

وانضم هداف الدورى مابولولو إلى منتخب أنجولا، وعبد الغنى محمد إلى المنتخب الأوليمبي، وعبد الله نصيب انضم إلى منتخب الأردن، ومحمد الصالح لمنتخب فلسطين، وهشام صلاح للمنتخب الوطنى الأول، وجافين جازيتو لمنتخب أوغندا، بالإضافه إلى غياب مورو ساليفو لعدم المشاركة فى التدريبات لوجوده فى إجازة، وإسلام عبد النعيم للإيقاف لطرده فى مباراة الإسماعيلى فى كأس الرابطة الموسم الماضى، وغياب عمار حمدى لعدم اكتمال الجاهزيه.

وعلى الرغم من ذلك أعلن زوران جاهزية الاتحاد السكندري لمباراة فاركو المقرر لها غدا باستاد الإسكندرية.

ويدخل الفريق السكندري معسكرا مغلقا بـ20 لاعباً عقب التدريب فى الثالثه عصرا على ملاعب النادى بسموحة.