شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. علي زين نجم من طراز أوروبى فى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد علي زين نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف دينامو بوخارست الروماني من أبرز محترفى المنتخب لما اكتسبه من خبرات طوال مسيرته الاحترافية ليصبح نجم من طراز أوروبى داخل صفوف الفراعنة.

يثبت يوما بعد يوما على زين نجم منتخب كرة اليد تطوير إمكانياته الفنية يوما بعد يوما من خلال خطف الأنظار فى رحلته الاحترافية فى الإمارات وفرنسا ثم بصفوف برشلونة الإسباني والذى توج معه مؤخرا بلقب دورى أبطال أوروبا قبل الانتقال إلى دينامو بوخارست.

وانتقل علي زين نجم كرة اليد المصرية إلى نادي دينامو بوخارست الروماني حتي عام 2024، بعد انتهاء تعاقده مع نادي برشلونة الإسباني.

علي زين نجم يمتلك مهارات فنيه تمكنه من تحقيق المزيد من النجاحات فى عالم الإحتراف الخارجى بكرة اليد ، خاصة فى ظل الخبرات التى وصل إليها اللاعب .

ومع منتخب مصر توج ببطولة أفريقيا لكرة اليد 2016 و 2020 ،2022 الأخيرة وشارك فى أولمبياد ريو و حقق المركز الرابع مع الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الأخيرة بخلاف مشاركاته المؤثرة فى بطولات العالم والتى كللها بإنهاء مصر نسخة 2019 فى المركز الثامن، ثم المركز السابع فى مصر 2021 و المحافظة على نفس المركز فى النسخة الأخيرة 2023 ,مع طموح بتحقيق المزيد من النجاحات فى عالم الإحتراف الخارجى بكرة اليد ، خاصة فى ظل الخبرات التى وصل إليها اللاعب .