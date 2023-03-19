شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يقود تدريبات الأهلى لحين عودة كولر من سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى تدريبات المارد الأحمر بعد انتهاء فترة الراحة وذلك لحين عودة السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق من بلاده.

ويطير مارسيل كولر اليوم الأحد إلى سويسرا، لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري الحالي، لظروف التوقف الدولي وتجمع منتخب مصر لخوض مباراتيه ضد مالاوي خلال شهر مارس الجاري.

ويحصل كولر على إجازة حتى نهاية الأسبوع الجاري قبل العودة لقيادة تدريبات الأهلي الجماعية في غياب اللاعبين الدوليين.

وحصل لاعبو الأهلى على راحة 3 أيام من التدريبات عقب العودة من الكاميرون بعد الفوز على القطن برباعية دون رد.

وأرسلت إدارة النادي الأهلى خطابًا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري، وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها

فقد تلقى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم

كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي.