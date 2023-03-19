شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرص تضمن تأهل فيوتشر لربع نهائى الكونفدرالية قبل مواجهة بطل توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى السادسة مساء اليوم، يستضيف فريق فيوتشر نظيره إسكو دي كارا التوجولي فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث أبناء علي ماهر عن الفوز فقط للحفاظ على فرص التأهل إلى ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب، التى جمعت الفريقين فى توجو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وبات فريق إسكو خارج حسابات التأهل، حيث لم يحصد بطل توجو سوى نقطة واحدة فقط منذ انطلاق دور المجموعات.

ويقع فريق فيوتشر بالمجموعة الثالثة، والتي تضم فرق: بيراميدز من مصر ـ الجيش الملكي من المغرب ـ إسكو دي كارا بطل توجو.

ويتصدر بيراميدز المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويحل فيوتشر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يأتي بطل توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

1ـ الفوز في آخر جولتين والتأهل

يتبقى لفيوتشر مباراتين أمام أسكو دي كارا وبيراميدز على الترتيب، وفي حال فوزه في المباراتين سيجمع 11 نقطة، ليتأهل دون النظر لنتائج المنافسين.

2ـ الفوز والتعادل .. تأهل مشروط

في حالة فوز فيوتشر على أسكو كارا والتعادل مع بيراميدز سيصل للنقطة التاسعة، سيصل للنقطة التاسعة، وبذلك يحسم صعوده بشرط خسارة الجيش الملكي المباراتين أمام بيراميدز وإسكو كارا، لأن وقتها سيتجمد رصيده عند 7 نقاط.

3ـ تعثر الجيش الملكي

في حال تعادل الجيش الملكي المباراة الأولى وخسارة الثانية سيحسم ذلك تأهل فيوتشر أيضا لأنه سيصل للنقطة الثامنة، وسيكون فيوتشر 9 نقاط.

4ـ فرصة معقدة

في حالة نجح فيوتشر في الفوز على أسكو كارا والتعادل مع بيراميدز سيكون رصيده 9 نقاط، وفي حال تعادل الجيش الملكي في المباراتين المتبقيتين سينظر وقتها لفارق الأهداف التي قد تحسم تأهل فيوتشر من عدمه.