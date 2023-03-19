شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن مباريات ربع نهائي دورى السوبر رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دورى السوبر والتى تقام الأسبوع المقبل.

وصعد لربع نهائي دورى السوبر لكرة السلة كلا من الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك والجزيرة وسموحة و الطلائع والاتصالات ومصر للتأمين. ووفقا للمواجهات التى تم إعلانها فمن المقرر أن يلتقى كلا من.. الأهلى مع المصرية للاتصالات مصر للتأمين مع الاتحاد السكندرى الزمالك مع طلائع الجيش الجزيرة مع سموحة

فى سياق آخر، قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، استحداث مرحلة تحت 20 سنة آنسات، اعتبارا من الموسم القادم 2023/2024.

وأرسل اتحاد السلة خطابا إلى الفروع بمختلف المحافطات لإخطارهم بالقرار، وحتى يتسنى لهم بدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعداد لهذه المرحلة السنية الجديدة.