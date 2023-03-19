شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه بالزمالك بعد وداع بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر أسامة نبيه عن عدم الاستمرار فى منصب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، وذلك بعد الخسارة من شباب بلوزداد فى الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا بثنائية نظيفة وتوديع البطولة.

وقال أسامة نبيه خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إنه فضل الاعتذار عن مهمته فى الزمالك، ومنح الفرص لمدربين آخرين لتولى المنصب الفترة المقبلة.

من جانبه كشف سليمان وهدان، فى تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة نادى الزمالك سيجتمع في السادسة مساء اليوم الأحد لبحث أسباب الخسارة والخروج من البطولة الأفريقية وتراجع مستوى بعض اللاعبين الفترة الأخيرة، وعدم تقديمهم الإضافة المطلوبة مع الفريق الأبيض.

من ناحية أخرى، اتخذ الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أول قرار بعدما عادت بعثة الفريق بالأمس، السبت إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الزمالك تدريباته الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة وربع مساء الأحد 26 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وفى حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى سيلعب الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.