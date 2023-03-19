بين حسم الدوري وإحياء المنافسة.. برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو إسبانيا الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلىة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه أنظار عشاق كرة القدم لملعب “كامب نو”، مساء اليوم الأحد، لمشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وتعد مباراة الليلة هامة للغاية بالنسبة للفريقين، إذ أنه في حال فوز برشلونة على ريال مدريد سيقطع البلوجرانا شوطًا كبيرًا نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم ويوسع الفارق إلى 12 نقطة.

وفي حال فوز ريال مدريد على برشلونة فهذا يعني أنه لا تزال الفرصة قائمة أمام الفريق الملكي للمنافسة، ليقلص الفارق إلى 6 نقاط، على اللقب الذى توج به الموسم الماضي 2021-2022.

ترتيب الفريقين

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 65 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد وصيفًا برصيد 56 نقطة، حيث يبتعد أبناء تشافي هيرنانديز عن كتيبة كارلو أنشيلوتى بفارق 9 نقاط.

موعد المباراة

تنطلق قمة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

يمكن متابعة مباراة الكلاسيكو المرتقبة من خلال شاشة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمجريات الدوري الإسباني.

وتذاع قمة برشلونة وريال مدريد عبر 3 قنوات باللغة العربية، وهم beIN Sports HD 1 Premium وbeIN Sports HD 1 وbeIN 4K، ويعلق عليها المعلق حسن العيدروس.

كما يمكن متابعة اللقاء باللغة الإنجليزية من ناحية التغطية والتعليق، وذلك من خلال قناة beIN Sports HD 1 English.

غيابات الفريقين

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم في غياب ديفيد ألابا للإصابة، وألفارو رودريجيز للإيقاف، لكنه تأكد جاهزية هدافه وقائده كريم بنزيما.

أما برشلونة فيغيب عنه بيدري وعثمان ديمبلي للإصابة.

تشكيل برشلونة المتوقع

حارس المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراخو وكوندي وأندريس كريستنسن وبالدي

خط الوسط: دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وفرانك كيسي ورافينيا وجافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال وميليتاو وأنتوني روديجر وناتشو

خط الوسط: إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي

خط الهجوم: كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور