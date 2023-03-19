شكرا لقرائتكم خبر عن صعود ثنائى السباحة البارالمبية لبطولة العالم بعد تحطيم الرقم الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق يوسف محمد لاعب منتخب السباحة البارالمبى رقما قياسيا فى سباق 150 متر متنوع بزمن قدره 3:59:76 فى كأس العالم للسباحة من ذوى الإعاقة، والتى تقام بمدينة شيفيلد الإنجليزية، كما حقق أيضا الرقم التأهيلى لبطولة العالم فى سباق 100 متر حرة بزمن قدره 2:15:32.



يوسف محمد

وفى سباق 100 متر صدر، حطم اللاعب زياد هشام كحيل الرقم الأفريقى بزمن قدره 1:58:02 ليتأهل لبطولة العالم فى مانشستر كما حقق أيضا الرقم التأهيلي لبطولة العالم فى سباق 200 متر حره بزمن و قدره 2:57:09.



زياد هشام كحيل

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة أن منتخب مصر المشارك فى بطولة العالم تم إعداده جيدا وينتظر مزيدا من تحطيم الأرقام القارية والدولية ليكون لاعبوه أول من يتأهل لكأس العالم بمدينة مانشيستر الإنجليزية.

وكانت بعثة المنتخب البارالمبي للسباحة وصلت منذ ايام إلى مدينة شيفيلد للمشاركة فى بطولة كأس العالم فى الفتره من 13 إلى 20 مارس والتى يشارك فيها 304 لاعب و لاعبه يمثلون 35 دوله بالاضافه لعدد 111 لاعب و لاعبه محليين من 72 ناديا.

وتضم البعثة كلا من الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس الإدارة رئيسا البعثة وعماد الدين عادل مدبولى مدرب وإدارى والدكتور هاجد هانى العنتبلى طبيبا واللاعبون هم ملك حسين وأية الله ايمن وزياد هشام ويوسف محمد السيد.